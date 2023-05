Gb: decine di voli British cancellati dopo intoppo informatico

(ANSA) - LONDRA, 26 MAG - Secondo giorno di disagi per i viaggiatori di British Airways a Londra a causa di "problemi tecnici" resi noti dall'azienda ieri che avevano mandato in tilt parte del sistema informatico dei check-in online per i voli della compagnia di bandiera britannica. Lo riferiscono i media del Regno, indicando fino a una cinquantina di decolli cancellati, in particolare nell'aeroporto di Heathrow, ancora stamattina.

I passeggeri rimasti a terra sono oggi almeno 16.000, precisa la Bbc, sottolineando come questo avvenga sullo sfondo di una giornata stimata come record per i viaggi aerei recenti da e per l'isola: la più affollata - prenotazioni alla mano - sin dal 2019 e da prima delle restrizioni della pandemia da Covid.

In una nota aziendale, il vettore ha chiesto scusa ai propri utenti. "Sebbene oggi una larga maggioranza dei nostri voli continui a essere operativa - si legge nel testo - abbiamo dovuto cancellare alcuni voli a corto raggio da Heathrow a causa dell'effetto ritardato dei problemi tecnici sperimentati ieri".

