Ecuador: presidente Lasso operato negli Stati Uniti

Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, è stato sottoposto ad un intervento di prostata negli Stati Uniti che, secondo un comunicato ufficiale, "è andato a buon fine".

Il capo dello Stato ecuadoriano era partito da Quito per Houston il 24 maggio, subito dopo aver presentato un rapporto sull'operato del suo governo nel secondo anno di mandato.

L'intervento, si è appreso, è stato realizzato nello Houston Methodist Hospital, ed il rientro di Lasso in Ecuador avverrà il 28 maggio.

Lo scorso aprile, ricorda il portale di notizie Primicias, era già stato trattato per un infezione urinaria nell'ospedale militare della capitale e, precedentemente, in febbraio ha anche subito un intervento chirurgico per una frattura del perone della gamba sinistra.