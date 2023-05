Libano: Nna, leader druso Jumblat lascia guida del partito

L'anziano leader druso libanese Walid Jumblat, ex signore della guerra e inossidabile protagonista dell'ultimo mezzo secolo di politica del Libano e del Medio Oriente, si è dimesso dalla guida del partito fondato da suo padre Kamal, vittima di un assassinio politico nel 1977.

Lo riferisce l'agenzia di notizie governativa libanese Nna.

L'annuncio di Jumblat, a capo di un clan politico-religioso assai influente in termini politici e istituzionali ma estremamente minoritario nel panorama confessionale libanese, non è stato accompagnato da motivazioni della sua decisione.

Suo figlio Taymyr è stato da anni iniziato dal padre alla carriera politica come suo erede e successore sia a capo del Partito socialista progressista (Psp), fondato da Kamal Jumblat, sia a capo della comunità drusa della regione montagnosa dello Shuf, a sud-est di Beirut.

Annunciando le sue dimissioni, Walid Jumblat ha anche convocato per il prossimo 25 giugno un congresso generale del Psp per decidere chi gli succederà alla guida della formazione politica.