L'America invecchia, aumentano gli over 65 e calano le nascite

(ANSA) - NEW YORK, 25 MAG - L'America invecchia. Nell'ultimo decennio gli over 65 residenti nel Paese sono aumentati di oltre un terzo, ovvero alla velocità maggiore degli ultimi 130 anni, mentre la percentuale di bambini sotto i cinque anni è scesa. Un trend che ha fatto salire l'età media degli americani a 38,8 anni, in aumento rispetto ai 37,2 del decennio precedente.

Lo Utah è lo Stato americano più giovane con una media di età di 31,8 anni, mentre il Maine è il più anziano con una media di 45,1 anni. E' quanto emerge dai dati del Census Bureau, secondo i quali gli over 65 rappresentano il 16,8% dei 331 milioni di abitanti degli Usa, e la loro quota continuerà ad aumentare con l'invecchiamento dei baby boomer. (ANSA).