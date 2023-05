In Olanda sequestrato un terreno dell'ex genero di Putin

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - La giustizia olandese ha sequestrato un terreno vicino ad Amsterdam che è risultato essere di proprietà di un ex genero di Vladimir Putin, secondo quanto scrive il Guardian, fra i giornali del gruppo investigativo che hanno pubblicato la notizia.

Il terreno, in località Duivendrecht, sarebbe di proprietà di Jorrit Faassen, un imprenditore russo che era sposato con la figlia maggiore del presidente russo, Maria Vorontsova. Il piccolo appezzamento di terra - che compare in una foto sul Guardian con una bandiera ucraina piantata sopra - è stato sequestrato il 12 maggio, su ordine della procura, per reati "di tipo economico-finanziario e ambientale", secondo quanto si evince dall'ufficio del registro, che nei Paesi Bassi ha poteri di polizia giudiziaria.

Faassen, che vive a Mosca, secondo Proekt Media citato dal Guardian, è stato di recente interrogato all'aeroporto Schipol con il sospetto di aver "aggirato le sanzioni" contro la Russia dalla polizia olandese, che gli ha sequestrato il pc e il telefono cellulare. (ANSA).