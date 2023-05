Guariglia alle Nazioni Unite incontra vice segretaria Mohammed

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Il segretario generale della Farnesina, Riccardo Gariglia ha incontrato a New York il vice segretario generale delle Nazioni Unite, Amina Mohammed. Guariglia ha ribadito il forte sostegno dell'Italia all'Onu e al multilateralismo, e il suo impegno a garantire che gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile rimangano la massima priorità della comunità internazionale anche attraverso eventi imminenti come il Food Systems Stocktaking Moment a luglio a Roma e SDG Summit. Guariglia a New York ha anche incontrato il personale della Rappresentanza permanente dell'Italia all'Onu e ha avuto parole di sostegno e incoraggiamento per una squadra che lavora ogni giorno in favore della vocazione multilateralista dell'Italia. (ANSA).