A Suez disincagliato il cargo arenatosi stamattina

(ANSA) - IL CAIRO, 25 MAG - L'Autorità del canale di Suez ha "rimesso in galleggiamento con successo" la M/V (motonave) Xin Hai Tong 23": lo segnala un tweet della compagnia Leth che fornisce servizi per la strategica via d'acqua egiziana.

L'annuncio è stato fatto circa due ore dopo la segnalazione dell'incagliamento. (ANSA).