Siria: Ong, scontri tra jihadisti sciiti e sunniti, 2 uccisi

E' di almeno due uccisi il bilancio di scontri armati tra forze jihadiste rivali nella Siria centrale. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui due jihadisti sciiti filo-iraniani sono stati uccisi da un attacco attribuito a jihadisti sunniti affiliati allo 'Stato islamico'.

Secondo le fonti locali l'attacco è avvenuto nella località di Shura, a est di Homs, dove da anni le milizie sciite filo-iraniane tentano di espandere il loro controllo in un'area dominata da clan tribali sunniti. Alcuni membri di questi clan hanno imbracciato le armi negli anni scorsi, affiliandosi a gruppi islamici radicali, come l'Isis. (ANSAMed).