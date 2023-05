Kiev, dopo Belgorod nuove azioni in altre 3 regioni russe

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa ucraino Oleksiy Danilov ha parlato in tv di nuove azioni in tre regioni russe, dopo quelli che Mosca ha definito operazioni di sabotatori nella regione di Belgorod: "Ci saranno dei passi avanti in altre regioni di confine della Russia finché il regime criminale di Putin non porrà fine alla sua guerra contro l'Ucraina. I russi non si sentiranno al sicuro in nessun angolo della Federazione", ha detto, come riporta Unian. "Bryansk, Kursk, Voronezh e altre regioni non possono essere sicure, dato il numero di cittadini russi che sono contro il regime", ha aggiunto Danilov. (ANSA).