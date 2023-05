Autorità russe, 'il ponte di Crimea è stato riaperto'

Il ponte di Crimea che collega la penisola annessa dalla Russa è stato riaperto dopo essere stato chiuso per diverse ore per "esercitazioni": lo ha reso noto un funzionario dell'amministrazione russa della Crimea, come riporta il Guardian.

In precedenza sui social russi erano apparsi video - rilanciati anche dai social e dai media ucraini - che mostravano una colonna di fumo sopra il ponte. (ANSA).