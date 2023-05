'Arrestato in Russia il direttore di un'istituto scientifico'

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Il direttore di un importante istituto scientifico russo è stato arrestato ad agosto in Russia con l'accusa di tradimento con altri due esperti di tecnologia missilistica ipersonica con l'accusa di aver svelato segreti alla Cina: lo rivela un'esclusiva Reuters citando sul suo sito due persone a conoscenza del caso. Alexander Shiplyuk, capo del Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics della Siberia, è sospettato di aver consegnato materiale riservato a una conferenza in Cina nel 2017. Il 56enne si dichiara innocente e insiste che le informazioni non erano classificate ed erano liberamente disponibili online. (ANSA).