Ambasciata Francia a Roma, cordoglio per Emilia Romagna

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Bandiere a mezz'asta in segno di lutto per le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna oggi anche davanti a Palazzo Farnese, sede dell'Ambasciata di Francia a Roma. Su twitter l'Ambasciatore Christian Masset scrive "l'Ambasciata di Francia si unisce al cordoglio dell'Italia" .

(ANSA).