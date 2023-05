Via libera dell'Ue ad aiuti per 1,5 miliardi per l'Ucraina

La Commissione Ue ha dato via libera ad una nuova tranche di aiuti da 1,5 miliardi di euro per l'Ucraina. Si tratta della quarta tranche erogata da Bruxelles nell'ambito del pacchetto di assistenza macro-finanziaria da 18 miliardo messo in campo per Kiev. "Dall'inizio di quest'anno abbiamo erogato 7,5 miliardi di euro in assistenza macrofinanziaria. Questi finanziamenti stanno contribuendo in modo significativo a coprire le esigenze finanziarie immediate dell'Ucraina. E ulteriori aiuti arriveranno", ha sottolineato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

"Con questo strumento, l'Ue cerca di aiutare l'Ucraina a coprire il suo fabbisogno finanziario immediato, con un sostegno finanziario stabile, prevedibile e consistente nel 2023. Questo sostegno aiuterà l'Ucraina a continuare a pagare stipendi e pensioni e a mantenere in funzione i servizi pubblici essenziali, come ospedali, scuole e alloggi per le persone trasferite. Inoltre, consentirà all'Ucraina di garantire la stabilità macroeconomica e di ripristinare le infrastrutture critiche distrutte dalla Russia nella sua guerra di aggressione, come le infrastrutture energetiche, i sistemi idrici, le reti di trasporto, le strade e i ponti", spiega la Commissione in una nota. "Il pagamento odierno arriva dopo che il 23 aprile la Commissione aveva constatato che l'Ucraina aveva continuato a compiere progressi soddisfacenti nell'attuazione delle condizioni politiche concordate e aveva rispettato i requisiti di rendicontazione, volti a garantire un uso trasparente ed efficiente dei fondi. In particolare, l'Ucraina ha compiuto importanti progressi nel rafforzamento dello Stato di diritto, nel potenziamento della stabilità finanziaria, nel miglioramento del funzionamento del sistema del gas e nella promozione di un migliore clima imprenditoriale. Questo risultato consentirà anche l'erogazione di un ulteriore pagamento mensile di 1,5 miliardi di euro a giugno", spiega ancora l'esecutivo europeo. E la Commissione ricorda che "complessivamente, dall'inizio della guerra, il sostegno all'Ucraina e agli ucraini ammonta a circa 70 miliardi di euro. Questo comprende il sostegno finanziario, umanitario, di emergenza e militare all'Ucraina da parte dell'Ue, degli Stati membri e delle istituzioni finanziarie europee, nonché le risorse messe a disposizione per aiutare gli Stati membri a soddisfare le esigenze degli ucraini in fuga dalla guerra".