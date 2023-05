Russia: uomo multato 4 volte per la legge bavaglio sulla guerra

Un abitante della Russia orientale è stato multato per quattro volte in pochi mesi con l'accusa di "discredito dell'esercito" sulla base della legge bavaglio che di fatto proibisce di criticare la guerra in Ucraina. E tre volte su quattro la multa era in qualche modo legata a un sogno su Zelensky che l'uomo ha raccontato online. A riportare la notizia sono il Moscow Times e la testata online Meduza.

Secondo il Moscow Times, l'uomo avrebbe scritto su internet di aver sognato di essere stato arruolato e portato in un campo di addestramento. Nel sogno, il centro reclute veniva assaltato dalle forze armate ucraine guidate da Zelensky e lui accoglieva il presidente ucraino con lo slogan "Gloria agli eroi". Per aver raccontato del sogno sui social, nel dicembre dell'anno scorso un tribunale ha inflitto una prima multa all'uomo, che però - scrive Meduza - sarebbe stato poi multato anche altre due volte per il semplice fatto di aver parlato della prima multa alle tv Dozhd e Bbc.

Recentemente, sarebbe arrivata anche una quarta multa, a causa di un non meglio precisato post sui social network. Il tribunale ha ordinato all'uomo di pagare 120mila rubli, circa 1.400 euro, e gli ha sequestrato il cellulare definendolo "mezzo per commettere il reato".

Il governo russo all'inizio dell'invasione dell'Ucraina ha varato una legge bavaglio che prevede fino a 15 anni di reclusione per la diffusione di informazioni sull'esercito che dovessero essere giudicate "false" dalle autorità, e fino a cinque anni per chi è accusato di "screditare" l'esercito.