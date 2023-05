Prigozhin, 'noi sfiniti? Abbiamo 10.000 arruolamenti al mese'

(ANSA) - MOSCA, 23 MAG - "Oltre 10.000 persone si arruolano nella Wagner ogni mese, non c'è alcuno sfinimento delle nostre forze". Lo ha detto il capo della compagnia militare privata Yevgeny Prigozhin su uno dei suoi canali Telegram rispondendo a una domanda di Newsweek che citava una previsione dell'Institute for the Study of War secondo il quale la Wagner non è in grado di continuare le operazioni offensive al di fuori di Bakhmut perché appunto "sfinita" dalla lunga battaglia.

Alla domanda se la Wagner si prepara a combattere in altre località, Prigozhin ha risposto: "Questi sono affari nostri".

