Perù: sfruttano la Festa del sole ad uso commerciale, denunciati

(ANSA) - SAN PAOLO, 23 MAG - Una cena di gala in occasione dell'Inti Raymi, la principale festività religiosa incaica dedicata al dio del sole, che si celebra il 24 giugno, sta seminando scompiglio a Cusco, la capitale degli Incas, ai piedi del Machu Picchu, in Perù.

Le autorità incaricate delle celebrazioni hanno denunciato un'agenzia turistica per uso indebito dell'Inti Raymi.

La pietra dello scandalo è la vendita online di 60 posti per "Il palato degli dei", una cena nel tempio del Sole di Coricancha.

Un'onta per l'Azienda municipale delle celebrazioni di Cusco, considerata anche la partecipazione degli attori ufficiali di solito impegnati nelle celebrazioni che ogni anno si tengono nella fortezza di Sacsayhuaman. (ANSA).