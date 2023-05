Oltre mille persone rinviate a giudizio per l'assalto a Brasilia

(ANSA) - BRASILIA, 23 MAG - Sale ancora il numero delle persone incriminate per l'assalto ai palazzi del potere avvenuto l'8 gennaio a Brasilia: il giudice della Corte suprema (Stf), Alexandre de Moraes, relatore del caso, ha votato per rinviare a giudizio altri 131 indagati. Finora la Stf ha già rinviato a giudizio 1.176 persone, secondo i calcoli del portale Metropoles. Per la 'Capitol Hill verdeoro' sono state denunciate 1.390 persone in due inchieste, che si occupano degli autori degli atti di vandalismo e degli istigatori.

Nel frattempo, la polizia federale ha lanciato oggi la 12/a fase dell'operazione 'Lesa Patria' sui fatti dell'8 gennaio. La Stf ha autorizzato quattro perquisizioni e confische, nonché l'arresto del maggiore della polizia militare Flavio Silvestre de Alencar, che all'epoca comandava il battaglione antisommossa e che non avrebbe impedito la marcia dei manifestanti sulla Spianata dei ministeri, nel centro della capitale. (ANSA).