Medvedev, il Vietnam è un partner importante nel sudest asiatico

(ANSA) - HANOI, 23 MAG - Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, in visita ad Hanoi, ha incontrato il presidente vietnamita Vo Van Thuong, che ha mostrato apprezzamento per la possibilità di discutere gli orientamenti e la cooperazione tra Vietnam e Russia, ed ha sottolineato la politica estera di indipendenza, diversificazione e multilateralizzazione dei legami perseguita dal proprio paese.

Ricordando il sostegno offerto al Vietnam dall'ex Unione Sovietica, il presidente Thuong ha giudicato importante la reciproca volontà di sviluppare ulteriormente il partenariato strategico globale tra i due paesi, in particolare per quanto riguarda istruzione, scienza e tecnologia.

Medvedev, rimarcando che il Vietnam è, per la Russia, un partner importante nel sud est asiatico, ha evidenziato i significativi risultati raggiunti dalla cooperazione bilaterale negli ultimi anni, in campo economico e commerciale, oltre che in campo scientifico e dell'istruzione-formazione.

I due leader hanno convenuto di continuare a facilitare gli scambi interpersonali, soprattutto tra le giovani generazioni, e di sostenere attivamente il ruolo delle associazioni di amicizia tra i due paesi, che vantano quasi 75 anni di relazioni diplomatiche. (ANSA).