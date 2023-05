Kissinger, correre a 80 anni per Casa Bianca? Rischio stanchezza

(ANSA) - WASHINGTON, 23 MAG - Ci sono "pericoli' a correre per la Casa Bianca a 80 anni, come Joe Biden, o a 76, come Donald Trump: parole di Henry Kissinger, uno che ha quasi 100 anni e lavora 15 ore al giorno."Ci vuole una certa capacità, a livello fisico. Ci sono alcuni vantaggi nella maturità, ma pericoli nella stanchezza ed una limitata capacità di lavorare", ha spiegato in una intervista a Cbs News. (ANSA).