Il giudice fissa per marzo 2024 il processo a Trump a New York

Il giudice del caso della pornostar Stormy Daniels, che vede imputato Donald Trump, ha fissato provvisoriamente la data del processo per la fine di marzo 2024, nel pieno delle primarie repubblicane per la Casa Bianca. Lo riferiscono i media Usa.

E' durata solo 15 minuti l'udienza in cui Donald Trump è apparso in video nell'udienza in cui un giudice lo ha messo in guardia contro la condivisione delle prove fornite ai suoi avvocati durante la fase della 'discovery' nel caso della pornostar Stormy Daniels.