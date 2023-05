Gb: morto a 93 anni l'ex star tv e pedofilo seriale Rolf Harris

(ANSA) - LONDRA, 23 MAG - E' morto a 93 anni l'ex presentatore tv, cantante e pittore australiano-britannico Rolf Harris, condannato a scoppio ritardato nel 2014 a 5 anni e 9 mesi di carcere nell'ambito delle inchieste 'storiche' condotte dalla giustizia del Regno Unito per tirar fuori dall'insabbiamento alcune delle malefatte di numerosi pedofili vip dopo le rivelazioni post mortem sugli abusi seriali di Jimmy Savile: altra star d'Oltremanica, resa celebre dagli schermi della Bbc.

Rilasciato nel 2017 in anticipo, Harris - colpito in età avanzata da una diagnosi di cancro - era tornato a vivere nella sua casa di Bray, acquistata nel verde del Berkshire inglese con la moglie Alwen, sposata nel 1958. La notizia del decesso è stata confermata in un comunicato dalla famiglia, che non ne ha indicato le cause imitandosi a invocare discrezione. La sua condanna e il suo arresto avevano destato sensazione mediatica sia nel Regno, dove si era trasferito poco più che ventenne nel '52, sia nella natia Australia, paesi nei quali entrambi è stato popolare per mezzo secolo. Riconosciuto colpevole in primo grado di 12 aggressioni sessuali commesse fra il 1968 e il 1986 contro almeno quattro bambine e ragazzine, inclusa un'amica di sua figlia, in appello era stato assolto per uno degli episodi contro una vittima che all'epoca aveva solo 8 anni. Gli altri 11 capi d'accusa erano stati però tutti confermati.

Premiato, prima di cadere in disgrazia, per un ritratto di Elisabetta II dipinto in occasione dei suoi 80 anni, nel 2006, Harris ha ricevuto nel corso delle sua carriera artistica, al pari di Savile, diverse onorificenze reali; oltre che un Bafta (l'Oscar britannico). Riconoscimenti tutti revocati solo dopo la sentenza di condanna, segnata dalle parole in cui il giudice estensore non esitò a bollarlo come "un sinistro pervertito" incapace di "alcun rimorso per i tanti crimini compiuti".

