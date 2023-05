Erdogan, i rifugiati torneranno volontariamente in Siria

(ANSA) - ISTANBUL, 23 MAG - "Già dall'inizio abbiamo sostenuto il ritorno volontario e sicuro dei rifugiati. Finora, circa 560mila rifugiati sono tornati in zone ripulite dal terrorismo e questo numero crescerà quando le organizzazioni terroristiche saranno state spazzate via dalla Siria". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, facendo riferimento alle milizie curde contro cui Ankara combatte nel nord della Siria. Nei giorni scorsi, Erdogan aveva affermato che avrebbe "incoraggiato" 1 milione di siriani - sui quasi 4 milioni che vivono in Turchia - a tornare in patria. (ANSA).