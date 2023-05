Casa Bianca: 'Per Biden e McCarthy default escluso'

"Il presidente Biden e lo speaker Kevin McCarthy hanno avuto un incontro produttivo sul tetto del debito ieri. Entrambi hanno convenuto che il deafault è fuori discussione e sarebbe una catastrofe per gli Stati Uniti". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre in un briefing con la stampa sottolineando che gli Usa "non hanno mai fatto default nella loro storia e non lo faranno mai".