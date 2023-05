Un incendio distrugge lo storico palazzo delle Poste a Manila

(ANSA) - BANGKOK, 22 MAG - Un incendio scoppiato ieri notte a Manila, capitale delle Filippine ha distrutto lo storico palazzo delle Poste, ferendo leggermente almeno sei vigili del fuoco ed un civile. L'edificio, costruito nel 1926 e dichiarato "importante bene culturale" dal Museo nazionale delle Filippine nel 2018, è andato a fuoco per cause ancora sconosciute intorno alla mezzanotte, quando gli uffici erano chiusi. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre sette ore per spegnere le fiamme, originatesi nei sotterranei, che hanno distrutto il complesso dal pianoterra al quinto piano.

Il palazzo delle Poste, che dà sul fiume Pasig e si affaccia su uno dei principali incroci stradali della capitale filippina, era il principale centro di smistamento del sistema postale nell'arcipelago, e conteneva anche preziose collezioni di lettere e francobolli. Era anche stato utilizzato come sfondo in numerose scene di film filippini. (ANSA).