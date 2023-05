Seconda missione di Kuleba in Africa, inizia dal Marocco

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha iniziato il suo secondo viaggio in Africa con una prima tappa in Marocco. Lo ha annunciato lo stesso Kuleba su Instagram, riferisce Ukrinform. "I nostri partner marocchini ci hanno invitato a visitare la bellissima Moschea Hassan II a Casablanca, la più grande in Africa. E' una vera opera d'arte, creata da più di 10.000 artisti e artigiani marocchini da oltre sette anni", ha affermato il ministro, osservando che le porte della moschea sono state realizzate in titanio ucraino. Kuleba ha poi ricordato che la visita in Marocco è la prima in assoluto per un ministro degli Esteri ucraino da quanto sono iniziate le relazioni bilaterali.

"Sono in corso colloqui importanti con i leader e le imprese africane", ha aggiunto, spiegando che le visite avranno lo scopo di coinvolgere il maggior numero possibile di Paesi africani nell'attuazione della Formula di pace, ma anche per garantire il sostegno alle esportazioni nell'ambito dell'accordo sul grano, con l'obiettivo di creare nuove opportunità di affari per gli ucraini.

Ukrinform ricorda che lo scorso 16 maggio il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa aveva annunciato che i Paesi africani avrebbero proposto un'iniziativa di pace per porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina. (ANSA).