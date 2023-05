Proteste in Georgia per la figlia di Lavrov ad un matrimonio

L'arrivo in Georgia della figlia del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, Ekaterina Vinokurova, per partecipare ad un matrimonio ha provocato manifestazioni, proteste e arresti. Ma anche l'annullamento della festa di nozze perché i partecipanti hanno lasciato in fretta e furia l'hotel 'Kvareli Lake'. Ne dà notizia Georgia Today, che parla di 16 arrestati che oggi saranno processati.

La figlia del capo della diplomazia russa è sottoposta alle sanzioni internazionali. Ma non ha voluto rinunciare al matrimonio di un parente a Tbilisi. Il suo arrivo però non è passato inosservato e ieri mattina è cominciato un raduno di protesta presso l'hotel. La protesta è però degenerata in tensione tra la polizia e i manifestanti.

Successivamente la presidente della Georgia Salome Zurabishvili ha riferito di aver ricevuto una promessa dal ministro degli affari interni della Georgia che "la famiglia, le persone che avrebbero organizzato la seconda metà del matrimonio, se ne sono andate e quindi la festa non avrà luogo".