Mosca, 'F16? Gli sforzi dell'Occidente sono inutili'

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Il piano dell'Occidente di fornire all'Ucraina jet da combattimento F-16 di fabbricazione statunitense e di addestrare i piloti ucraini "è completamente inutile. Le nostre capacità consentono di raggiungere indiscutibilmente ogni obiettivo dell'operazione militare speciale". Lo afferma il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, come riporta Interfax.

"Nessun attacco alla sicurezza della Federazione Russa, indipendentemente dalla portata di tali misure adottate dall'Occidente collettivo guidato dagli Stati Uniti, porterà al risultato cercato dall'Occidente", ha dichiarato Ryabkov ai giornalisti.

Secondo un rapporto dell'intelligence di difesa britannica, la Russia sta lavorando alla creazione di un gruppo aereo di attacco da impiegare in Ucraina, formato da cacciabombardieri Su-24 e Su-34 e da elicotteri d'attacco, per compensare alle "scarse prestazioni" della sua aviazione e per colpire obiettivi a terra sul teatro ucraino. Lo riporta l'Ukrainska Pravda.

L'operazione, che avrebbe il nome di codice 'Storm', prevede l'arruolamento, dietro lauti stipendi in contanti, di 'top gun', piloti d'élite, scrive il sito ucraino, citando il ministero della Difesa di Londra. (ANSA).