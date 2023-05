Ucraina: Lula condanna la violazione dell'integrità territoriale

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 21 MAG - "Condanniamo la violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina": lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, oggi al G7 di Hiroshima, in un discorso letto alla sessione dei lavori intitolata 'Verso un mondo pacifico, stabile e prospero'.

Durante il suo intervento, Lula è tornato a criticare l'attuale composizione del Consiglio di sicurezza dell'Onu, sostenendo che "i meccanismi multilaterali per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti non funzionano più".

Su Twitter, il leader brasiliano è poi tornato a parlare di pace, affermano che i combattimenti "aumentano la sofferenza umana, la perdita di vite umane e la distruzione di case".

"Ho ripetuto quasi fino allo sfinimento che è necessario parlare di pace. Nessuna soluzione durerà se non si baserà sul dialogo. Dobbiamo lavorare per creare uno spazio", ha concluso Lula. (ANSA).