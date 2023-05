Trump: 'Svolta Biden sugli F-16? Più vicina la guerra mondiale'

(ANSA) - WASHINGTON, 21 MAG - "Biden continua ad avvicinare il mondo sempre di più alla guerra nucleare. Io solo l'unico candidato che può impedire la terza guerra mondiale. Porrò fine alle uccisioni e allo spargimento di sangue e porterò la pace in Europa e nel mondo!": lo scrive Donald Trump sul suo social Truth postando un articolo del New York Times sulla svolta di Joe Biden al G7, dove ha annunciato che anche gli Usa addestreranno i piloti ucraini per gli F-16 consentendo inoltre agli alleati di fornire a Kiev questi jet prodotti negli Stati Uniti. (ANSA).