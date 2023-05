Salvador, è salito a 12 il bilancio dei morti allo stadio

(V. 'Calca per entrare allo stadio...' delle 05:32) (ANSA) - SAN SALVADOR, 21 MAG - È salito a 12 morti, a El Salvador, il bilancio della tragedia avvenuta allo stadio Cuscatlan, nella capitale San Salvador: la cifra è stata confermata dall'ufficio stampa del governo.

Gli incidenti si sono verificati quando i tifosi hanno cercato di entrare in uno dei settori popolari dello stadio per assistere a una partita tra Alianza e Futbolistas Asociados Santanecos (FAS).

Il presidente salvadoregno, Nayib Bukele, ha assicurato sul suo account Twitter che "verrà condotta un'indagine approfondita".Il portavoce dei soccorritori, Carlos Fuentes, ha detto ai giornalisti che circa 100 persone ferite sono state trasferite in diversi ospedali.

Il presidente dell'Istituto nazionale dello sport (Indes) e fratello del presidente Bukele, Yamil Bukele, ha espresso solidarietà a "tutte le famiglie che oggi hanno perso una persona cara in questo triste evento". Anche le squadre della Lega salvadoregna, attraverso i social, hanno inviato un messaggio di cordoglio.

"Oggi i colori non esistono e, per il bene dello sport che ci appassiona tutti, speriamo che ciò non accada più", ha scritto la FAS. (ANSA).