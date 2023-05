Finito il G7, sostegno all'Ucraina per ripristinare la pace

Una breve cerimonia ha chiuso la tre giorni del G7 di Hiroshima, con un rinnovato impegno dei leader a sostegno dell'Ucraina. Presente alle ultime due sessioni di lavoro proprio sull'Ucraina e su pace e stabilità il presidente Volodymyr Zelensky. Il leader ribadiscono "ferma assistenza a fornire assistenza diplomatica, finanziaria, umanitaria e militare all'Ucraina" e riaffermano "la loro determinazione a ripristinare la pace in Ucraina e sostenere l'ordine internazionale libero e aperto basato sullo stato di diritto".

"Ogni decisione per la difesa dell'Ucraina avvicina la nostra vittoria. Ringrazio tutti i nostri partner e alleati per il loro supporto!", ha scritto Zelensky sul suo account Telegram. Da parte sua, la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen ha commentato sui social: "Presidente Zelensky a Hiroshima, la città della pace, invia un messaggio potente. Il G7 sostiene con forza gli sforzi del Presidente Zelensky per portare una pace giusta e duratura. Una che ripristini la sovranità e l'integrità territoriale" dell'Ucraina e sia "coerente con i principi della Carta delle Nazioni Unite".