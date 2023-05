Meloni, risorse per alluvione si trovano, io devo tornare

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Chiaramente dovremo stanziare le risorse per l'emergenza, per quelle della ricostruzione dobbiamo aspettare di capire di più parlando con le persone. Le risorse le troviamo, da qui grande disponibilità da Biden all'Ue. Non grazie a me ma al ruolo dell'Italia". Lo afferma la premier, Giorgia Meloni, dal G7 di Hiroshima.

"Ho bisogno del tempo necessario per organizzare al meglio il Cdm e i provvedimenti che saranno approvati nella giornata di martedì" per l'alluvione in Emilia-Romagna, ha aggiunto.

"Non riesco più - ha proseguito Meloni - a stare lontano dall'Italia in un momento tanto complesso: ho bisogno di lavorare in prima persona per dare le risposte necessarie: voglio ringraziare le 5.000 persone che stanno dando una mano come tutti i ministri che si stanno occupando. La mia coscienza mi impone di tornare". (ANSA).