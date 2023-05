Meloni, non ancora deciso su addestramento piloti F16

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Noi non disponiamo di F-16 per cui difficilmente possiamo partecipare al progetto: si parla di un eventuale addestramento di piloti ucraini, una decisione che non abbiamo ancora preso e che valutiamo con gli alleati". Lo afferma la premier, Giorgia Meloni, dal G7 di Hiroshima.

Sul memorandum sulla Via della Seta dal G7 "non ho ricevuto nessuna pressione, non è stato mai citato". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa da Hiroshima. E' "una valutazione delicata che abbiamo tempo per fare, ma è una valutazione che va fatta con gli attori in campo, che è il Parlamento", ha aggiunto. (ANSA).