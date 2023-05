Biden: 'Credo ancora che si possa evitare il default'

WASHINGTON - "Credo ancora che possiamo evitare il default": Joe Biden continua ad essere fiducioso, a margine del G7, sui negoziati in corso a Washington per alzare il tetto del debito, come riferisce il pool di giornalisti al suo seguito. "È una negoziazione. Procede per fasi. E quello che è successo è che non tutti i primi incontri hanno fatto registrare progressi, i successivi invece si', e poi quello che succede è che i negoziatori tornano ai principi e dicono 'questo è ciò cui stiamo pensando'", ha aggiunto.