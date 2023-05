Tim Scott corre per la Casa Bianca. L'unico senatore afroamericano repubblicano ha presentato ufficialmente la richiesta e la documentazione alla commissione elettorale federale, in vista del suo annuncio dopo aver lanciato una commissione esplorativa. Rappresenta il South Carolina, lo stesso stato dell'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley, anche lei candidata presidenziale: i due quindi dovranno sfidarsi anche in casa.