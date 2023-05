Presidente turco Erdogan, non sanzioneremo la Russia

(ANSA) - ISTANBUL, 19 MAG - "Non siamo al punto in cui imporremmo sanzioni alla Russia come ha fatto l'Occidente. Non siamo vincolati dalle sanzioni dell'Occidente". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante un'intervista con Cnn, come riporta il canale televisivo sul proprio sito. "La Russia e la Turchia hanno bisogno l'una dell'altra in ogni possibile settore", ha aggiunto il presidente turco definendo "speciale" il suo rapporto con l'omologo russo Vladimir Putin.

"L'Occidente non sta portando avanti un approccio molto bilanciato" con la Russia di Putin, ha affermato il presidente turco. "Con un Paese come la Russia è necessario un approccio bilanciato", ha detto il leader turco aggiungendo che Ankara è riuscita a mediare per ottenere l'accordo che ha permesso l'esportazione del grano dai porti dell'Ucraina grazie al rapporto che ha costruito con Vladimir Putin. (ANSA).