'Kate non si è inchinata a Camilla per la tensione fra le due'

(ANSA) - LONDRA, 19 MAG - Ci sarebbe una forte tensione tra Kate e la regina Camilla, emersa durante la solenne incoronazione di re Carlo III avvenuta il 6 maggio scorso all'abbazia di Westminster. Lo ha detto Tom Bower, controverso autore scandalistico di biografie, durante il programma Dan Wootton Tonight in onda su GbNews, secondo cui a dimostrarlo è la mancata riverenza della principessa di Galles alla regina mentre lasciava l'abbazia. "Se si guarda al filmato dell'incoronazione, mentre il re e la regina lasciano i troni e si dirigono verso l'uscita dell'abbazia di Westminster, tutti si inchinano al sovrano ma nessuno muove un muscolo quando Camilla passa. E questo perché erano arrabbiati con lei", ha affermato Bower riferendosi ai principi di Galles, William e Kate, sebbene l'inchino al consorte non sia un obbligo riconosciuto dalla prassi cerimoniale degli ultimi decenni. Bower ha parlato di una tensione "palpabile" in quei momenti, durata anche il giorno successivo. Come ha ricordato sempre il biografo, nel discorso al grande concerto svoltosi al castello di Windsor il principe William non ha fatto alcun riferimento a Camilla, concentrandosi invece sul ricordo della nonna, la regina Elisabetta II scomparsa l'8 settembre scorso, e sul padre Carlo III. (ANSA).