G7, 'la Russia ritiri subito le sue truppe dall'Ucraina'

(ANSA) - HIROSHIMA, 19 MAG - Il G7 esorta la Russia a porre fine "alla sua aggressione in corso e a ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe e il suo equipaggiamento militare dall'intero territorio dell'Ucraina".

L'aggressione della Russia contro l'Ucraina, si legge in una nota dei leader del Sette Grandi riuniti a Hiroshima, "costituisce una violazione del diritto internazionale, in particolare della Carta dell'Onu". Mentre, "una pace giusta non può essere realizzata senza il ritiro completo e incondizionato di truppe e attrezzature militari russe". Condanna, inoltre, "per la retorica nucleare irresponsabile della Russia". (ANSA).