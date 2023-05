Erdogan, non ci sono ostacoli per la riconciliazione con Assad

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato "di non vedere ostacoli" per riprendere i rapporti con il presidente Bashar al-Assad se quest'ultimo accettasse di mantenere una presenza militare della Turchia nel nord della Siria. "Attraverso la mia amicizia con il presidente (russo Vladimir) Putin, abbiamo pensato che avremmo potuto aprire una porta, precisamente riguardo alla nostra lotta contro il terrorismo nel nord della Siria che richiede stretta cooperazione e solidarietà", ha detto Erdogan in riferimento alle milizie curde durante un'intervista con Cnn, come riporta il canale televisivo sul proprio sito. "Se possiamo fare questo, ho detto che non vedo ostacoli rimanenti sulla strada della nostra riconciliazione", ha detto Erdogan che ha interrotto i rapporti con Assad dopo l'inizio del conflitto siriano nel 2011.

"L'unica ragione per la nostra presenza militare sul confine è la lotta al terrorismo", ha affermato Erdogan dopo che nelle scorse settimane il presidente siriano aveva detto che Ankara avrebbe dovuto ritirare le proprie truppe dal nord della Siria per iniziare a discutere di un'eventuale riconciliazione.