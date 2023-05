Ciclone Mocha, salgono a 145 i morti in Birmania

Il bilancio delle vittime del ciclone Mocha in Birmania è salito a 145: lo ha reso noto oggi la giunta in un comunicato.

"In totale, 145 persone sono rimaste uccise dal ciclone, la tempesta più potente che abbia colpito la Birmania e il Bangladesh in più di un decennio", si legge nella nota.

Circa 800 mila persone sono state colpite dal ciclone Mocha in Birmania, ha dichiarato l'Onu mentre la giunta al potere nel Paese ha stimato in 145 il numero delle vittime. "Almeno 800.000 persone che si trovano sul percorso del ciclone hanno bisogno di aiuti alimentari d'emergenza", ha dichiarato Anthea Webb, vicedirettore del programma alimentare mondiale (Pam) per l'Asia e il Pacifico, durante il briefing delle Nazioni Unite a Ginevra.