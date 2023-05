Biden: 'Gli Usa addestreranno piloti F16'. Zelensky: 'Decisione storica'

Joe Biden ha informato venerdì i leader del G7 che gli Usa sosterranno uno sforzo congiunto con alleati e partner per addestrare i piloti ucraini su velivoli di quarta generazione, compresi gli F-16: lo ha detto alla Cnn un alto dirigente dell'amministrazione, precisando che la formazione non dovrebbe svolgersi negli Stati Uniti e probabilmente avverrà interamente in Europa. Ma il personale americano parteciperà all'addestramento insieme ad alleati e partner in Europa. Si prevede che ci vorranno diversi mesi per il completamento. "Poiché la formazione si svolgerà nei prossimi mesi, la nostra coalizione di Paesi che partecipano a questo sforzo deciderà quando fornire effettivamente i jet, quanti ne forniremo e chi li fornirà", ha affermato il funzionario.

Zelensky, 'da Biden storica decisione sui jet' "Accolgo con favore la storica decisione degli Stati Uniti e del presidente Joe Biden di sostenere una coalizione internazionale di jet da combattimento. Ciò migliorerà notevolmente il nostro esercito nel cielo. Conto di discutere l'attuazione pratica di questa decisione al vertice G7 di Hiroshima". Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Sunak, bene gli Usa sull'addestramento degli ucraini sugli F16 Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha accolto con favore il sostegno degli Stati Uniti a un'iniziativa di diversi paesi, tra cui il Regno Unito, per addestrare i piloti ucraini su aerei da combattimento, compresi gli F16. "Il Regno Unito lavorerà con Stati Uniti, Paesi Bassi, Belgio e Danimarca per fornire all'Ucraina la capacità di combattimento aereo di cui ha bisogno", ha affermato Rishi Sunak, salutando come "benvenuto" il sostegno americano a questa iniziativa multilaterale.

La Danimarca addestrerà i piloti ucraini all'utilizzo degli F-16. Lo ha annunciato il governo di Copenaghen, dopo il via libera degli Stati Uniti.