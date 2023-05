Tripodi conclude missione in Thailandia a bordo nave Morosini

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - La Missione del sottosegretario agli Esteri, Maria Tripodi, in Thailandia si è conclusa oggi a bordo del Pattugliatore d'altura Francesco Morosini, ormeggiato a Sattahip . "Ho espresso la grata riconoscenza del Governo a tutto l'equipaggio impegnato in una lunga campagna in Indopacifico, che toccherà 14 Paesi dell'area" scrive su fb il sottosegretario. "Un autentico gioiello - aggiunge - della nostra Marina Militare, impegnata nell'attività di NavalDiplomacy e che porterà nella regione il valore, politico e tecnologico, del nostro SistemaPaese. Grazie Ragazzi, rendete ogni giorno un grande servizio all'Italia! Ex undis signum victoriae!" (ANSA).