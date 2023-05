Tribunale unico brevetti, verso accordo per sede a Milano

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Il Governo italiano ha concordato con Francia e Germania di istituire a Milano la sezione distaccata della Divisione centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti (Tub). L'intesa sarà sottoposta agli altri Stati contraenti del Tub nel corso della prossima riunione del Comitato Amministrativo per la sua formalizzazione. Un risultato importante per l'Italia e per il capoluogo lombardo, frutto di una scelta politica degli Stati parte del Tub, a seguito di un'intensa azione politica e diplomatica condotta dall'Italia.

"Il Governo italiano ha concordato con Francia e Germania di istituire a Milano la sezione distaccata della Divisione centrale del Tribunale Unificato Brevetti. L'intesa sarà formalizzata nel prossimo Comitato Amministrativo. Un risultato importante per l'Italia". E' il tweet del ministro degli Esteri Antonio Tajani. (ANSA).