Treno con grano deraglia in Crimea, 'attentato'

(ANSA) - MOSCA, 18 MAG - Un treno che trasportava grano è deragliato a Simferopoli, in Crimea, secondo le Ferrovie locali a causa di un attentato. Lo ha detto il capo dell'amministrazione della penisola annessa alla Russia, aggiungendo che non ci sono morti o feriti.

Il deragliamento di oggi in Crimea di un treno merci che trasportava grano - affermano le Ferrovie della penisola in una nota - è stato causato da "interferenze di estranei". In precedenza il canale Telegram Baza, che ha legami con i servizi di sicurezza russi, aveva riferito di un'esplosione su una linea ferroviaria.

"Un'esplosione sulla ferrovia nel distretto di Simferopoli in Crimea si è verificata alle 8:20 del mattino (le 7:20 in Italia). A seguito dell'incidente, cinque vagoni ferroviari che trasportavano grano sono deragliati. La circolazione dei treni sulla tratta Simferopol-Sevastopol è stata sospesa", scrive il media indipendente russo Baza sul suo canale Telegram, come riporta Ukrinform. L'attentato è avvenuto vicino al villaggio di Chystenke e l'esplosione, che ha provocato un grande cratere, ha danneggiato circa 50 metri di binari. Nel complesso sono deragliati otto vagoni, cinque dei quali si sono ribaltati.

