Spagna, notte in carcere per l'italiano accusato di femminicidio

(ANSA) - MADRID, 18 MAG - Ha passato la notte in custodia cautelare il 45enne italiano accusato di aver ucciso a coltellate, la compagna, una donna di 28 anni, nella località spagnola di Torremolinos (Malaga).

Stando a indagini preliminari, l'uomo avrebbe ucciso la donna a coltellate ieri mattina nell'abitazione del quartiere de La Carihuela in cui convivevano, prima di darsi alla fuga. Con l'aiuto di una segnalazione anonima, attorno alle 17:20 di ieri la polizia lo ha poi intercettato e arrestato, secondo fonti vicine al caso.

Media locali hanno riportato che la vittima, che si chiamava Paula, era di Malaga e lavorava come cameriera a Torremolinos, aveva tre figli, di cui uno frutto della relazione con il presunto aggressore. Tale informazione non è stata confermata ufficialmente, ma sono in corso verifiche a riguardo, ha detto stamattina in una conferenza stampa la delegata del governo spagnolo contro la violenza di genere Victoria Rosell.

Secondo la ricostruzioni della stampa locale, l'uomo finito in manette, Marco R., aveva lavorato fino a pochi giorni prima in un locale della stessa località. Alcune testimonianze di conoscenti della coppia indicano che la relazione tra lui e la compagna era burrascosa. Il presunto omicida "potrebbe avere dei precedenti" per episodi di violenza di genere, secondo Rosell.

Il comune di Torremolinos ha indetto una giornata di lutto ufficiale e ha programmato un minuto di silenzio in ricordo della vittima. (ANSA).