'Non esclusa partecipazione in presenza di Zelensky al G7'

(ANSA) - KIEV, 18 MAG - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prenderà sicuramente parte al G7, ma non è ancora noto in quale formato. La decisione finale sulla possibilità di una visita in Giappone verrà presa in base alla situazione militare.

Lo scrive l'agenzia giapponese Kyodo citando l'ufficio del presidente ucraino, Igor Zhovkva, in un commento rilanciato dai media ucraini. (ANSA).