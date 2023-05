Morto Pale Male, il falco icona di Manhattan per 30 anni

(ANSA) - WASHINGTON, 18 MAG - Pale Male, il famoso falco dalla coda rossa che ha abitato a Manhattan per trent'anni, è morto martedì. Lo riporta il New York Post.

Protagonista di articoli di giornale e uno speciale della Pbs, il volatile è stato trovato a terra a Central Park dall'ambientalista Bobby Horvath che lo ha subito portato dal veterinario ma non è riuscito a salvarlo. Soffriva di una "grave insufficienza renale probabilmente a causa dell'età". Icona di New York, Pale Male divenne famoso dopo essere stato sfrattato dal suo nido al dodicesimo piano di un lussuoso condominio sulla Fifth Avenue nel 2004. Tuttavia dopo le proteste di alcuni residenti, tra i quali l'attrice Mary Tyler Moore, il falco è stato fatto tornare. Lì, lui e la sua compagna Lola, hanno avuto almeno 23 piccoli. (ANSA).