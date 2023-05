La Moldavia vuole aderire all'Ue il prima possibile

La Moldavia vuole aderire all'Unione Europea "il prima possibile" per proteggersi dalla minaccia russa e spera in una decisione "nei prossimi mesi" sull'apertura dei colloqui: lo ha detto la presidente del Paese, Maia Sandu, in un'intervista all'agenzia di stampa Afp. "Crediamo di poter salvare la nostra democrazia solo facendo parte dell'Ue", ha affermato Sandu in vista di una manifestazione pro-europea a Chisinau. "La Russia continuerà a essere una grande fonte di instabilità negli anni a venire e noi dobbiamo proteggerci", ha aggiunto a margine di un vertice del Consiglio d'Europa che si è concluso martedì in Islanda.

La Moldavia non utilizza più il gas naturale o l'elettricità russa dopo aver posto fine alla sua dipendenza energetica da Mosca in seguito all'invasione dell'Ucraina: lo ha annunciato il primo ministro moldavo, Dorin Recean, in occasione di una conferenza sulla sicurezza a Bucarest, come riporta il Guardian. "Se all'inizio della guerra il 100% dell'energia consumata in Moldavia proveniva dalla Russia, oggi la Moldavia può esistere senza il gas naturale o l'elettricità provenienti dalla Russia", ha affermato Recean. "La Moldavia non consuma più gas russo, è integrata nella rete energetica europea sia dal punto di vista tecnico che commerciale", ha aggiunto.