Kishida-Meloni, 'incrollabile sostegno a Kiev, avanti sanzioni'

(ANSA) - HIROSHIMA, 19 MAG - I rapporti bilaterali, con la promozione di una "cooperazione concreta come partner strategici", ma anche la difesa "dell'ordine internazionale libero e aperto basato sullo stato di diritto", oltre alla "incrollabile solidarietà" all'Ucraina. Sono i temi al centro del colloquio "durato circa 60 minuti" tra il primo ministro giapponese Fumio Kishida e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, secondo quanto riferisce una nota di Tokyo. Nota nella quale si sottolinea che "riguardo all'aggressione russa dell'Ucraina, i due leader hanno affermato di continuare con le sanzioni severe alla Russia e con la forte solidarietà all'Ucraina".

Tra i temi oggetto dell'incontro bilaterale, che si è tenuto alla vigilia del G7 a Hiroshima, anche uno scambio di vedute "sulla situazione in Asia orientale": nel merito i due leader "hanno affermato di continuare a coordinarsi strettamente nell'affrontare le questioni relative alla Cina e nei rapporti con la Corea del Nord, comprese le questioni nucleari e missilistiche, nonché la questione dei rapimenti".

Quanto ai rapporti bilaterali, "il primo ministro Kishida ha accolto con favore i progressi della cooperazione in materia di sicurezza e difesa e i due leader hanno condiviso l'idea di approfondire le discussioni sulla cooperazione concreta attraverso il dialogo politico-militare e altri canali. I due leader hanno inoltre accolto con favore le rosee prospettive per l'entrata in vigore dell'Accordo sulla sicurezza sociale tra i due Paesi, che è importante per facilitare ulteriormente gli scambi interpersonali ed economici. Inoltre, il primo ministro Kishida ha ribadito la sua richiesta di collaborazione italiana per la rapida revoca delle misure di importazione sui prodotti alimentari giapponesi da parte dell'Ue". (ANSA).