Kiev: 'Continua la nostra avanzata a Bakhmut'

I difensori ucraini continuano l'avanzata in direzione di Bakhmut e hanno ucciso in battaglia 130 russi e catturati 4. Lo ha detto il rappresentante del gruppo orientale delle forze armate ucraine Sergey Cherevaty come riporta Ukrainska Pravda. "Bakhmut rimane l'epicentro delle ostilità nell'Ucraina orientale. Durante i combattimenti, le nostre unità, nonostante non vi sia alcun vantaggio in termini di personale, proiettili e attrezzature, continuano ad avanzare sui fianchi", afferma.

Treno con il grano deraglia in Crimea, 'è un attentato' - Le ferrovie della Crimea hanno riferito che il deragliamento è stato causato da "interferenze di estranei". Kiev: 'L'infrastruttura della Crimea funzionerà normalmente e in sicurezza quando la penisola tornerà ucraina'

Yevgeny Prigozhin, il capo del gruppo mercenario russo Wagner, ha accusato le unità regolari dell'esercito russo di essersi ritirate a 570 metri a nord della città ucraina orientale di Bakhmut, lasciando scoperti i fianchi dei suoi stessi combattenti. Lo riporta il Guardian. "Sfortunatamente, unità del ministero della Difesa russo si sono ritirate fino a 570 metri a nord di Bakhmut, esponendo i nostri fianchi", ha detto Prigozhin in un messaggio vocale. "Faccio appello ai vertici del ministero della Difesa pubblicamente perché le mie lettere non vengono lette", ha detto Prigozhin.

Intanto, citando l'ufficio del presidente ucraino, l'agenzia giapponese Kyodo scrive che il presidente Volodymyr Zelensky prenderà sicuramente parte al G7, ma non è ancora noto in quale formato. La decisione finale sulla possibilità di una visita in Giappone verrà presa in base alla situazione militare.